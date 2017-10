La collana “Mazinger, La Leggenda” è una raccolta di 30 volumi inedita per le edicole in cui si rivivono tutte le avventure e le evoluzioni più significative di Mazinger Z.

Dopo i primi otto volumi classici, la collana seguirà il gigante d’acciaio nelle sue evoluzioni, passando per le avventure del Great Mazinger (sempre in collaborazione con Ota) fino alle saghe più epiche di God Mazinger o a quelle più moderne di Mazinkaiser SKL fino alla sua interpretazione contemporanea che per la prima volta celebra le eroine dell’universo nagaiano: Mazinger Angels Z.



La collana è stata ideata per coinvolgere sia chi ricorda l’animazione classica degli anni ‘70, sia chi ha da poco conosce (e conoscerà) il carisma del robot e del suo creatore Go Nagai e immergono il lettore, in una visione completa a 360 gradi del mondo di Mazinger Z, celebrando quella che da semplice storia sci-fi è diventata una vera e propria leggenda!



Il primo numero sarà in edicola dal 31 ottobre e uscirà poi con cadenza settimanale ogni martedì.



Il prezzo di vendita di ogni manga dal 1° alla 30° uscita sarà di: € 5,99 + il costo del quotidiano.

