Nuovi trailer per Hakumei to Mikochi, Grancrest Senki e Hitori no Shita 2

il prossimo gennaio

Hakumei e Mikochi sono due minuscole ragazze alte solamente nove centimetri che vivono nella foresta. Abitano in una piccola casa in un albero, cavalcano insetti e uccelli, usano le foglie come ombrelli e vivono così la loro piacevole vita, giorno per giorno in un fantastico mondo di persone in miniatura e dei.

In un continente in cui dilaga il caos, i Signori possiedono da tempo immemore il potere dello “stemma” (il Sigillo Sacro), e la loro missione è di arginare e calmare il caos per mezzo di sigilli allo scopo di proteggere la gente. Purtroppo i governanti hanno perso la retta via, mettendo da parte il loro compito primario di purificare il caos e combattendosi tra loro al fine di primeggiare e accumulare quanti più stemmi possibile, sottraendoli gli uni agli altri. Shiruka, una maga solitaria che disprezza profondamente i signori per la loro brama di potere e il cavaliere errante Theo, in viaggio di addestramento per acquisire la forza necessaria a liberare il suo villaggio oppresso da un tiranno, stringono un patto: giurano di collaborare per riformare il continente e liberarlo da guerra e caos.

il prossimo 27 ottobre

Cho Soran conduce un'esistenza da studente qualunque, almeno finché non si trova intrappolato in un terribile incidente avvenuto in un paesino. Nell'addentrarsi in un cimitero, Cho viene assalito dagli zombie, ma all'improvviso appare anche una misteriosa ragazza che gli mette un coltello tra le mani per consentirgli di uccidere i nemici, ma che poi scompare nel nulla. Lo strano incontro è destinato a cambiare drasticamente il destino del nostro eroe. Chulan re-incontra la fanciulla all'università, e da quel giorno strani esseri gli si presenteranno innanzi, con poteri speciali, coinvolgendolo in svariate battaglie.

Il sito ufficiale dell'anime, tratto dall'omonimo manga di Takuto Kashiki , ha pubblicato il primo trailer di questa nuova serie tv in arrivoL'anime sarà diretto da Masaomi Andō Undefeated Bahamut Chronicle ), scritto da Reiko Yoshida Non Non Biyori ) e prodotto dallo studio Lerche Altra serie che farà parte della stagione invernale 2018 è Grancrest Senki , adattamento animato della light novel fantasy scritta da Ryo Mizuno e illustrata da Miyuu . Infatti è stato da poco pubblicato un nuovo PV.L'anime è stato affidato allo studio A-1 Pictures Sankarea ) si occuperà della regia mentre a Mizuno e Shunsaku Yano è stata assegnata la composizione della serie.Invece è quasi imminente la prima messa in onda della seconda stagione di Hitori no Shita: The Outcast , tratta dal manhua di Tencent . Difatti l'anime farà il suo debutto sulle televisioni cinesi. Per l'occasione è stato mostrato un nuovo trailer.La serie è prodotta dae diretta da Wang Xin Anime News Network I