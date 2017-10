Dai precedenti romanzi sono stati tratti 2 serie anime ed un film.

"Una strana commedia romantica tra fratelli!”.

La serie ruota attorno alle vicende di Suzuka Nagami, una brillante studentessa delle medie che ha vinto un premio scrivendo un romanzo su una ragazza che ha una relazione amorosa col fratello maggiore. Per evitare problemi, Shizuka decide insieme al suo vero fratello maggiore Yu che sarà lui a presentarsi come autore del romanzo sotto lo pseudonimo di Chikai Towano.

Il teaser trailer della light novel

Koushi Tachibana, l’autore delle light novel di, ha annunciato suche una nuova serie anime è in lavorazione. Nell’immagine che ha accompagnato l’annuncio possiamo leggere: “Siate pronti, il nostro nuovo appuntamento sta per cominciare!’’La serie di light novel di Tachibana, con illustrazioni di Tsunako, è cominciata nel Marzo del 2011 e ad oggi conta ben 17 volumi, editi in Giappone dalla Fujimi Fantasia Bunko La prima stagione diè andata in onda nel 2013, con 12 episodi mentre la seconda stagione invece è arrivata nel 2014, con 10 episodi. Inoltre è stato realizzato un film anime, Date A Live Movie: Mayuri Judgment , rilasciato in Giappone nell’agosto del 2015.La seconda notizia proveniente dall'evento Fantasia Bunko Festival 2017, riguarda la serie di light novel Ore ga Suki nano wa Imouto dakedo Imouto ja nai (Colei che amo è la mia sorellina minore ma lei non è uina "sorellina") che avrà anch'essa il suo adattamento anime.La serie di light novel dell'autore Ebisu, con illustrazioni di Gintaro, è iniziata nel 2016 ed il 19 Agosto ne è stato pubblicato il quarto volume.