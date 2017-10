L'annuncio dell'anime sulla pagina della NHK. A destra anche il riferimento a Piano no Mori, anche per il quale sarà realizzato un anime.

La storia ha come protagonista un certo Minato Narumiya che alle scuole medie praticava assiduamente il tiro con l'arco tradizionale giapponese, ma aveva poi abbandonato la disciplina per un non meglio chiarito incidente. Arrivato a frequentare il liceo e incontrati nuovi amici, Mintao si riavvicina al club di tiro con l'arco puntando al torneo della prefettura.

Il sito ufficiale dell'emittente televisiva nipponica NHK ha annunciato l'avvio della produzione di una nuova serie anime tratta dal romanzo di Kotoko Ayano,(Tsurune: il club di tiro con l'arco della scuola superiore Kazemai). La serie verrà prodotta dalla Kyoto Animation Il romanzo, le cui illustrazioni sono realizzate da Chinatsu Morimoto, in questione ha ricevuto un premio speciale nell'edizione 2016 del Kyoto Animation Awards, un premio letterario organizzato proprio dalla casa di animazione da cui pesca spesso nuovi soggetti per realizzarne nuovi anime, anche Hibike! Eufonium ha avuto una simile genesi.