Bambole a Memoria Automatica. Un invenzione che il professor Orland realizzò per la sua adorata moglie, ma che poi si diffuse con clamore in tutto il mondo e venne creata anche una macchina per affittare le bambole al pubblico richiedente.



"Correrò più forte che posso ovunque il cliente desideri. Io sono la bambola ad Auto Memoria, Violet Evergarden". Una ragazza che per i suoi biondi capelli e i suoi occhi azzurri quasi sembra venire da un favola, disse queste parole.

Dopo che i loro genitori sono morti in un incidente aereo, Ryuuichi e suo fratello minore Kotarou sono presi in custodia dal preside, che non hanno mai incontrato prima, di un'accademia d'elite. Ryuuichi nel contempo diventa babysitter nel nuovo asilo nido scolastico.

Sale l'entusiasmo per l'arrivo di Violet Evergarden , la nuova serie anime targata Netflix che debutterà in Giappone il prossimo gennaio e in primavera nel resto del mondo. Per stuzzicare ancor di più gli animi degli appassionati, il sito ufficiale dell'anime ha pubblicato un terzo PV e diffuso nuove informazioni riguardo l'adattamento della light novel scritta da Kana Akatsuki e illustrata da Akiko Takase Il progetto è stato affidato nelle mani di Kyoto Animation . Qui di seguito sono riportati alcuni membri dello staff:La opening "Sincerely," è cantata da TRUE , mentre la ending "Michishirube" è eseguita da Minori Chihara Nuovo trailer anche per Gakuen Babysitters , nuovo anime tratto dal manga shoujo di Hari Tokeino anch'esso previsto per la stagione invernale 2018. Nel video vengono presantati il protagonista Ryūichi Kashima, nei panni di babysitter, e il suo fratellino Kotarō.La staff che ha lavorato sulla serie presso lo studio Brain's Base è composto da:Anime News Network I