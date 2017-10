orologio da polso

Dopo la prima edizione rilasciata dalla Seiko per il quindicesimo anniversario dell’ anime per la TV di One Piece nel 2014, il negozio ufficiale online di Imperial Enterprise, PREMICO, ha iniziato a raccogliere i primi ordini per un nuovo, realizzato sempre dalla Seiko, per celebrare il 20° anniversario del manga di Eiichiro Oda famoso ormai in tutto il mondo.Di questo orologio verranno prodotti soltantoe circolano già in rete delle immagini che mostrano dei particolari interessanti di questo nuovo modello: ad esempio, il quadrante è di un colore rosso intenso e sul fondo si possono scorgere dei particolari, come la bandiera del pirata con il cappello di paglia e una bussola.Inoltre, il logo rappresentativo del ventesimo anniversario e il numero di questa edizione limitata sono incisi sul retro dell'orologio. Quest’ultimo, abbinato alla sua speciale memorial box, sarà distribuito dallae il suo prezzo sarà di 48.384 yen (372 euro circa).