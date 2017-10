dal 9 al 15 ottobre 2017

Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone al 15/10/2017

Nuova settimana e nuova classifica settimanale da, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, per le vendite per l'home-video degli anime nella settimanaUn periodo stabile per il posizionamento dei titoli conche è al momento al vertice affiancato ancora da(che supera la quota del film La scomparsa di Haruhi Suzumiya) e dal solitoLa miglior nuova uscita è il secondo volume di Uchouten Kazoku II (The Eccentric Family) mentre va maluccio il pluri-pubblicizzato Kakegurui e ancora peggio Action Heroine Cheer Fruit. Ben più solidi invece, Symphogear AXZ e Princess Principal.*Uscita con allegato il biglietto per un evento o altri bonus speciali