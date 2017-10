report

Mitsuha è una studentessa delle superiori che vive in una cittadina rurale immersa nel profondo delle montagne. Vive con la sorellina e la nonna, mentre suo padre, il sindaco del paesino, non sta a casa quasi mai. Mitsuha non ama il posto dove vive e anela il meraviglioso stile di vita di Tokyo. Taki, invece, è uno studente che vive nel centro di Tokyo che passa il tempo con i suoi amici, lavora part-time in un ristorante italiano e si interessa di architettura e belle arti. Un giorno, Mitsuha ha un sogno in cui lei è un giovane uomo. Anche Taki ha un sogno in cui è uno studente di liceo femminile in un paese di montagna che non ha mai visitato. Qual è il segreto che si cela dietro questi sogni?

L’(Associazione delle animazioni giapponesi) ha pubblicato undal titolo Anime Industry Report 2017 dove si prende in esame l’andamento dell’industria dell’animazione giapponese dal 2016.Si stima che il mercato dell'animazione giapponese nell'anno 2016 abbia registrato più di(13,73 miliardi di euro) che è senza dubbio un nuovo record, in quanto ciò significa che c’è stato un aumento del 9% rispetto al 2015 che è stato già di per sé un anno da record.Parte di questa crescita, da 4 anni, è avvenuta grazie all’apertura e all’espansione sempre più massiccia verso il, grazie soprattutto allo streaming e alla televisione.Nel 2016 attraverso l'esportazione di licenze all’estero, di cui circa la metà in Cina, l’industria dell’animazione ha incassato(260,77 milioni di euro).L'altra fonte che ha incentivato la crescita del settore è stato tutto l’apparato che ruota intorno agli anime, ovvero gli: concerti, festival, rappresentazioni teatrali, musical, mostre, animes Café, ecc.Tuttavia AJA mette in guardia contro un possibile e significativo calo in futuro, laddove la Cina (a causa di tensioni politiche) decidesse di applicare una legge del 2006, la quale vieterebbe la messa in onda di cartoni animati/ anime stranieri durante il prime time, ovvero la fascia oraria in cui si registrano maggiori ascolti.Il report fa riferimento anche al successo del film d’animazionedi Makoto Shinkai come elemento che ha contribuito a tale crescita, ciononostante mette in evidenza che l'industria d’animazione giapponese aveva già ottenuto profitti da record ancor prima del successo del film.Your Name intanto ha fruttato(197,1 milioni di euro) al box office.