Vol. Unico

Nel 2015 sotto la dittatura del cosiddetto Amico non c’è libertà di espressione. A Tokyo in un piccolo appartamento due fumettisti lavorano sotto lo pseudonimo di Ujiko Ujio, combattendo con le loro opere per la libertà. Tornano alcuni dei personaggi dell’acclamato giallo in una cornice comica autoconclusiva.

Casa Editrice: Panini Comics; Prezzo: € 7.00