tra il 16 e il 22 ottobre 2017

Nuovo sguardo alla situazione delle vendite dellein Giappone con i dati riferiti al periodo compresoraccolti dalla, la più importante fonte di dati statistici sulle vendite di libri, CD, DVD e giochi in Giappone.Acque non molto mosse per quanto riguarda la classifica di questa settimana ma non manca una prima posizione celebre grazie alla nuova uscita diche però è anche giunto al suo volume conclusivo, sebbene non siano escluse in futuro altre opere spinoff della storia principale. Dal secondo posto si vira sul fantasy con il "lungo"e poi conche è ora terzo.Nelle posizioni più arretrate ritroviamo i titoli più celebri da Index a Overlord, fino a Sword Art Online che conservano comunque ancora un posto nel ranking.