tra il 9 e il 15 ottobre 2017

Nuovo sguardo alla situazione delle vendite dellein Giappone con i dati riferiti al periodo compresoraccolti dalla, la più importante fonte di dati statistici sulle vendite di libri, CD, DVD e giochi in Giappone.Riarrangiamento delle posizioni in classifica principalmente per le posizioni più alte. In testa ora si trovaseguito damentreè scalato in terza posizione.Nelle retrovie resta invece Netgame no Yome come miglior risultato e Rakudai Kishi no Cavalry come migliore nuova uscita. Restano ancora presenti Oregairu e Sword Art Online.