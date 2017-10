Chuunibyou demo Koi ga Shitai! Take on Me: nuovo trailer per il film in uscita a gennaio

il 6 gennaio

Nel film, Rikka è ormai al terzo anno di liceo, ma ha ancora la "sindrome della seconda media". I test d'ingresso per l'università si stagliano all'orizzonte, e durante la pausa primaverile Rikka e Yuta sono insieme come al solito. Un giorno, la sorella maggiore di Rikka, Toka, in procinto di partire per l'Italia per lavoro, decide di voler portare la sorella con sé. Yuta comprende le ragioni di Toka, ma in questo modo dovrà separarsi da Rikka. A questo punto, Shinka e gli altri membri del gruppo suggeriscono ai due di fuggire insieme: così Rikka e Yuta intraprendono un viaggio per tutto il Giappone...

"Chuu-2 byou" ("la sindrome della seconda media") è un termine che indica illusioni e speranze tipiche della prima adolescenza.

Yuuta Togashi, vuole lasciarsi alle spalle la su "chuu-2 byou" ricomiciando in una nuova scuola, ma incontra Rikka Takanashi, che è invece ancora in preda alla sindrome e che dopo aver scoperto il suo passato, si interessa a lui.

Lo scorso venerdì Kyoto Animation ha rilasciato un nuovo video promo di Chuunibyou demo Koi ga Shitai! Take on Me , film sequel della famosa serie di Chuunibyou demo Koi ga Shitai! . Nel video sono presenti tutti i protagonisti principali, pronti per partire in un viaggio attraverso il Giappone, da Kyoto fino a Hyogo, passando per Wakayama, Tokyo, Aomori e l'Hokkaido.È stata anche svelata la locandina del film in uscita nei cinema giapponesiLo staff che ha lavorato sul progetto è composto da:Confermato anche il cast originale:Tratto dalla light novel di Torako, Chūnibyō demo Koi ga Shitai! ha ricevuto due serie tv, un film riassuntivo , due web series e una serie OVA