Trama: Ultima estate del 20° secolo: l'umanità scopre di non essere la sola razza dominante sulla Terra. Giganteschi mostri emergono dagli angoli più remoti e nascosti del pianeta e, fra questi kaiju, l'immenso Godzilla sembra il solo capace di affrontarli e distruggerli. Dopo una feroce guerra durata mezzo secolo e segnata da innumerevoli sconfitte e massacri, i governi della Terra decidono di abbandonare il pianeta cercando la salvezza in una pericolosa migrazione verso un altro mondo, individuato a 11,9 anni luce di distanza. Le risorse rimaste sono concentrate nella costruzione di una nave interstellare, l'Aratrum, capace di compiere il viaggio in pochi decenni. Non tutti partiranno: l'equipaggio della nave viene scelto da un'intelligenza artificiale! A loro il compito di varcare l'abisso spaziale e fondare una nuova Terra.



Il viaggio dell'Aratrum, durato venti anni, si rivela un colossale fiasco. Il pianeta individuato non è adatto a sostenere la vita umana. Dell'equipaggio fa parte anche Haruno, che a soli quattro anni ha visto i suoi genitori uccisi da Godzilla. Per tutto il lungo viaggio ha continuato a covare il suo desiderio di vendetta contro il mostro. Quando una parte dell'equipaggio dell'Aratrum decide di tornare verso la Terra, il giovane si unisce a loro. Nessuno sa che il viaggio di ritorno è, se possibile, ancora più infausto.



Cercando pericolose scorciatoie nell'iperspazio per ridurre quanto più possibile i tempi del ritorno, l'equipaggio dell'Aratrum finisce per commettere un errore fatale: con sgomento, quando la Terra riappare davanti a loro, scoprono di aver compiuto involontariamente un vero viaggio nel tempo! Si ritrovano sbalzati di 20.000 anni nel futuro, con un pianeta molto cambiato, diventato veramente il pianeta dei mostri, e su di esso Godzilla regna incontrastato. Riusciranno gli umani a riconquistare il proprio pianeta? Quale destino attende Haruno?

Marui Yurakucho (Tokyo).

Tv Asashi ha inoltre organizzato uno show dedicato a Godzilla che ha coinvolto oltre 10.000 fan della saga e tantissimi attori legati al mondo di Godzilla, per eleggere i loro 20 mostri GODZILLA SHOW SPACE " che si aprirà il 10 novembre, terminando l'8 gennaio 2018 all'ottavo piano del complesso dello Shopping Mail(Tokyo).ha inoltre organizzato uno show dedicato a Godzilla che ha coinvolto oltre 10.000 fan della saga e tantissimi attori legati al mondo di Godzilla, per eleggere i loro 20 mostri

Il sito ufficiale di Godzilla: Kaijuu Wakusei (Godzilla: Monster Planet), trilogia animata dedicata al Re dei Mostri prodotta da Polygon Pictures Knights of Sidonia ), è in piena attività. In pochi giorni sono stati rilasciati nuovi trailer, svelate due nuove illustrazioni ufficiali affidati ad altrettanti specialisti del genere Kaijuu ed annunciate una serie di iniziative in vista dell'uscita del primo film nelle sale giapponesi, il prossimo 17 novembre. Vi presentiamo anzitutto i due nuovi poster ufficiali dedicati al film.Il primo poster, Godzilla immerso in una Shibuya ridotta a landa di fuoco, è stato realizzato dal veterano Yuji Kaida, illustratore con una carriera ultra trentennale nel settore dei Kaiju Movies e dei robot, che ha già contribuito a Godzilla Resurgence . A fianco, il lavoro di Shinji Nishikawa (meglio noto come) che ha firmato la maggior parte del design dei film di Godzilla dell'(l'età moderna iniziata nel 1989 con l'ascesa al trono dell'imperatore Akihito), in cui vediamo il lucertolone circondato da decine di altri mostri. È la prima illustrazione di Nishikawa per un film di Godzilla.Il recente full trailer oltre a rivelare nuovi dettagli del film, ha svelato anche il tema principale del film intitolato, “White Out”, verrà cantato da XAI.è stato scritto e ideato da Gen Urobuchi Psycho-Pass ) e diretto dal veterano Kobun Shizuno (conosciuto per alcuni film di Detective Conan ) con Hiroyuki Seshita Ajin , Knights of Sidonia). Fra gli altri membri dello staff troviamo Hiroyuki Morita La storia della Principessa Splendente ) come assistente alla regia, Yuki Moriyama al character design 3D e Yukihiro Shibutani ) alla direzione artistica.Fra le altre iniziative che sono state lanciate ricordiamo una mostra dedicata al mondo diintitolata "giganti preferiti fra quelli apparsi nei 63 anni della franchise e nei 30 film dedicati a Godzilla.Vi ricordiamo che dopo la presentazione nei cinema giapponesi, il gruppodistribuirà il film in streaming, in tutto il mondo.