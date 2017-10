La Good Smile Company da il via alle prevendite per la figure di Selene, da Pokémon Sole e Luna : 13,5 cm di altezza, questa figure proviene dalle mani diAccompagnata dai pokémon Rowlet, Litten e Popplio sarà possibile aggiungervi ben due versioni del Rotom Pokédex acquistando la figure dal(solo per il Giappone).L'uscita prevista perha un costo di(circa 51€).Ed ecco i bonus con l'acquisto dalloe dalapre le prevendite della figure di Sousuke Yamazaki di Free! Eternal Summer- , nato dalla collaborazione diSousuke sarà alto 24 cm, realizzato in scala 1/8. Nella confezione ci sarà anche un paio di occhialini da nuoto.In uscita ala figure costerà(circa 96€).apre invece il preordine di Archer del videogioco Fate/Extella in versione Black Swimmer.Anche questo personaggio sarà in scala 1/8, alto 23 cm. In uscita aavrà un costo di(circa 80€).Infine Kotobukiya apre i preordini per la figure di Yachiyo Nanami di Puella Magi Madoka Magica Side Story: Magia Record, videogioco in RPG per Smartphone iOS e Android disponibile, al momento, solo in Giappone.La figure in PVC sarà alta 23 cm. In uscita acosterà(circa 112€).