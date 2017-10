Free! Take Your Marks - Trailer

Seguito della seconda serie, racconta le vicende di Haruka dopo il diploma. Nel film compariranno anche Ikuya e Asahi, personaggi finora visti solamente nel film prequel High Speed.

"Marzo... È arrivato il momento per Haru di prepararsi al diploma. Tutto comincerà da quei primi giorni di primavera... Haru e compagni camminano verso il futuro."

E' enigmatica la frase con cui si chiude il lungometraggio animato, atteso sequel della celebre serie sui nuotatori di Kyoto Animation , giunto nei cinema nipponici il 28 ottobre: "See You Next Stage."Durante la première del film "3rd KyoAni & Do Thanks Event" tenutasi lo sorso 21 ottobre, al character designer Futoshi Nishiya è stato chiesto di spiegarne il significato, ma l'uomo si è attenuto a ripetere la medesima frase in lingua inglese, senza aggiungere niente di più.Sembrerebbe un dettaglio insignificante, una frase così; eppure se letta accanto ai fatti precedenti, invita ad attendersi ben più che qualcosa.La prima serie animata del 2013, infatti, si era conclusa con un messaggio simile: "see you next summer". La seconda serie Free! Eternal Summer era poi puntualmente giunta l'anno successivo, nel 2014.Che questa volta si possa trattare di un altro film , di una serie, di un adattamento teatrale o di un live action, per il momento sta solo ai fan dibatterne; ma si confida che, per l'appunto, si possa confermare che sia un 'arrivederci a presto'. Ricordiamo le quattro parti che compongono il film:#1(Scelta del Destino!)#2(Rilassarsi alle Terme!)#3(Farfalle Unite!)#4(Partendo per l’Eternal Blue!)Questo film è il terzo, trasmesso dopo due film di recap, con scene nuove, contenuti in Free! Timeless Medley