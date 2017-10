Anche per la TOHO profitti in crescita per quest'anno

Le vendite totali sono arrivare a un totale di 140 miliardi di Yen (1,06 miliardi di Euro) a +21,1% sullo stesso periodo dell'anno scorso;

Il profitto operativo è a 32,2 miliardi di Yen (243 M€) a +32,3%

Il guadagno netto è stato di 22,88 miliardi di Yen (173 M€) a +32,9%

Il totale delle vendite di DVD e Blu-Ray è stato di 11,2 miliardi di Yen (84 M€) quasi raddoppiato rispetto allo scorso anno (+188 %) e spinto da Shin Godzilla e soprattutto Your Name.

La parte principale degli incassi viene comunque dal cinema con un totale di 98 miliardi di Yen (742 M€) con profitti in crescita annuale del 51,3%

Il precedente anno fiscale ha comunque segnato un record sui profitti della compagnia TOHO, oltretutto essendo il terzo consecutivo a segnare un tale traguardo.

A ulteriore conferma del "momento d'oro" in pieno corso per il settore dell'animazione, e della cinematografia in generale in Giappone, giungono i dati comunicati dalla compagnia di distribuzione e produzioneal termine del secondo trimestre di questo anno fiscale (dal 1° marzo al 31 agosto).Il quadro è ben delineato dai dati di sintesi del rapporto sui conti del 16 ottobre:Nota:1 M€ = 1.000.000 di Euro