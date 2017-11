L'otaku Sakamichi Onoda si è appena iscritto al liceo e vorrebbe entrare nel club di anime. Alle medie, Onoda non aveva amici con cui poter parlare di anime, giochi e argomenti otaku. La sua speranza è dunque di poter fare amicizia con i membri del club di anime, ma scopre che è stato sciolto. Al fine di riaprire il club cerca di trovare altre 4 persone con la voglia di metter su un club del genere. Fin da quando era un ragazzino, Onoda ha cavalcato la sua Mamachari, una bicicletta ingombrante utilizzata principalmente per brevi percorsi, per gioco, andare a fare la spesa o per scorrazzare ad Akihabara ogni settimana per comprare oggetti otaku. Shunsuke Imaizumi, un ciclista, durante i suoi allenamenti nota Onoda in sella alla sua bicicletta su una strada ripida. Un altro ciclista, la matricola Shokichi Naruko, specializzato in gare su strada, si reca ad Akihabara per comprare alcuni modelli di Gundam per i suoi fratelli minori e incontra Onoda. L'abilità in bicicletta di questo povero otaku balza subito agli occhi del navigato ciclista, catturandone l'attenzione.

Con la pubblicazione da parte del sito ufficiale di un trailer per la nuova serie animata tratta dal manga di Yowamushi Pedal , si ha anche un indicazione di una data di uscita per il nuovo anime, indirettamente annunciato dal designer delle bici lo scorso giugno. Yowamushi Pedal Glory Line , questo il titolo della nuova stagione, andrà in onda a gennaio del prossimo anno. "Più veloce di chiunque sarà il motto che la accompagnerà.Le precedenti stagioni dell'anime sono state prodotte dallo studiocon regia di),) alle sceneggiaura e) al character design. Horiuchi era invece impegnato nel design delle biciclette.Il manga di Wataru Watanabe è in corso dal marzo 2008 sudi, con 33 volumi sin qui pubblicati. L’opera ha già ricevuto un adattamento teatrale nel corso del 2012. In queste ultime due stagioni,ha trasmesso anche per l'Italia il simulcast della terza serie, Yowamushi Pedal New Generation