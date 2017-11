Liberamente basato sul romanzo cinese del Fengshen Yanyi, Hoshin Engi è ambientato in un regno fantastico del passato in cui l'imperatore è diventato il burattino di una strega che ne controlla la mente. Privato della sua guida, nel paese imperversano spiriti e creature malvagie. Per riportare la pace nel regno, I Maestri immortali inviano un giovane praticante, Taikobo, per sigillare gli spiriti erranti.

Kensho Ono (Slaine Troyard in Aldnoah.Zero) nel ruolo di Taikobo

KENN come Kou Tenka

Makoto Furukawa nella parte di Nataku

Takahiro Sakurai ( Suzaku in Code Geass) da voce a Supuushan

Yoshimasa Hosoya (Asahi Azumane in Haikyuu!!) nel ruolo di Kou Hiko

Nobunaga Shimazaki (Haruka in Free!) è Fugen Shinjin

Non sono stati invece ancora annunciati i doppiatori per la strega Dakki e per Otenkun

Il manga Hoshin Engi di Ryu Fujisaki verrà adattato prossimamente in una serie animata che sarà trasmessa in Giappone a partire dal prossimo 12 gennaio e di cui è stato recentemente diffuso un primo trailer, animato ma non ancora doppiato.è in realtà la seconda trasposizione animata del manga. Una serie da 26 episodi era stata infatti prodotta nel 1999. Questa nuova versione animata sarà dunque molto probabilmente un reboot.L'anime verrà realizzato dallo studiocon la regia di Masahiro Aizawa, la sceneggiatura di Natsuko Takahashi, Yoshiki Okusa e Rintarou Ikeda con il chara design di Yoshimitsu Yamashita e le musiche di Maiko Iuchi.Il cast della serie fin qui annunciato copre quasi tutti i ruoli principali e vede la presenza diIl manga originale diè stato pubblicato dal 1996 al 2000 su Shounen Jump e conta in tutto 23 volumi. È stato anche interamente pubblicato in Italia per