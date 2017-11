Esistono delle persone che sono state create come ibridi tra uomo e animale, sono costretti a combattere in duelli per far divertire e scommetterei ricchi e i potenti. Yuuya Nomoto, un liceale, una notte viene trascinato da alcuni ragazzi obbligano a guidare una macchina per andare a rimorchiare una studentessa... ma il piano fallisce perché la ragazza è fortissima e massacra di botte tutti, tranne lui. Hitomi è in realtà una tra gli ibridi più forti. Ora i due sono destinati a rimanere insieme, lei lo dovrà proteggere...

Il sito ufficiale dell'anime di Killing Bites , tratto dal manga seinen scritto da Shinya Murata Jackals ) e disegnato da Kazasa Sumita Witchblade Takeru ), ha pubblicato il primo video promozionale, alcuni artwork dei personaggi principali e rivelato lo staff che ha lavorato sul progetto. La serie verrà trasmessa durante la prossima stagione invernale.Le protagoniste (e le loro doppiatrici) sono:Mentre il resto del cast è composto da:Invece fanno parte dello staff principale:La opening "killing bites," verrà eseguita dai fripSide , mentre la ending "Kedamono Damono." è stata affidata a Kitsunetsuki.Il manga di Sumita e Murata viene pubblicato sulla rivista Shogakukan Monthly Hero. Lo scorso 5 ottobre è in uscito in Giappone l'ottavo volume.