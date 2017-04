Bungo Stray Dogs è una serie che ho letteralmente adorato sotto tutti i punti di vista: mi ha affascinato la storia, mi hanno conquistato i personaggi e dal punto di vista grafico è stata una gioia per gli occhi. Quindi quando è stata annunciata la pubblicazione del manga ne sono stata davvero felice.

E non sono rimasta delusa: le avventure dell'Agenzia di Detective Armati sono rimaste le stesse e anzi in versione cartacea sono ancora più godibili, perché i poteri di ognuno rimangono scritti lì e le didascalie ci permettono di scoprire i riferimenti letterari nascosti dietro ad ogni personaggio. I disegni sono essenziali ma non scarni, hanno un che di grezzo e aguzzo che ben si adatta ad una storia con combattimenti e criminalità. Consigliatissimo.

Aver seguito con grande interesse la serie anime mi ha certamente portata all'acquisto sicuro di Bungo Stray Dogs, ma probabilmente lo avrei fatto anche senza sapere nulla di questa storia. Perché? Perché la base di tutto, ossia utilizzare famosi letterati giapponesi (e non solo) fornendogli poteri speciali, è già di per se abbastanza attraente. Il primo volume scorre liscio come l'olio, tra una gag e un momento altamente drammatico, tra i misteri dell'agenzia dei detective (e di Dazai in particolare) e quelli del buon Atsushi Nakajima . Vengono presentati molti personaggi, tutti potenzialmente molto interessanti ed è immediatamente palese la rete di intrighi celata dietro le due organizzazioni antagoniste. Un ottimo primo volume quindi, adrenalinico, interessante e divertente. Il disegno non è al pari di quello dell'anime, è parecchio più grezzo ma è comunque gradevole e potrebbe migliorare. Decisamente consigliato, a chiunque.

Ho divorato la serie, all'annuncio della pubblicazione in Italia non ci ho pensato due volte e ho comprato il volume il giorno stesso dell'uscita!

Il primo volume scorre che è un piacere, rivediamo tutti i personaggi e le situazioni che abbiamo incontrato nell'anime e, anche se il tratto dell'autore è un po' acerbo, la storia è avvincente fin da subito. L'idea di utilizzare nomi di autori famosi l'ho trovata intrigante, anche se dei giapponesi conoscevo solamente

Un'opera intelligente, divertente e di certo mai noiosa. Se avete amato la serie animata di Bungo Stray Dogs, allora è vostro dovere morale acquistarne anche il manga (giusto per sapere se prima o poi Dazai riuscirà nel suo intento di suicidarsi), ma se è la prima volta che ne sentite parlare... Ehi! Sisi parlo proprio a voi neofiti di BSD, sappiate che vi state perdendo una serie fantastica, quindi correte in fumetteria a provare il primo volume!

Se dicessi Osamu Dazai, cosa vi verrebbe in mente? Probabilmente per chi non ha familiarità con la letteratura nipponica risponderebbe niente e nessuno, invece per chi lo è sicuramente saprebbe di chi si tratta e che cosa ha fatto. Ebbene in questo manga non si parla di autori giapponesi che hanno fatto la storia coi loro capolavori letterari e poetici, ma è un manga dove si parla di un’agenzia investigativa che è formata da un gruppo di persone con abilità speciali, i cui nomi dei personaggi è associato appunto a quelli degli scrittori storici come Bungo Stray Dogs, dove non solo vengono omaggiati tali romanzieri ricordandone un po’ le biografie, ma è interessante anche come si sviluppa la trama che è ricca di mistero, azione e soprannaturale.

Il protagonista, Nakajima Atsushi, si ritroverà di suo malgrado ad avere a che fare con questo gruppo segreto che si occupa dei casi irrisolvibili perfino dalle autorità, ciò che accumula questi membri è il fatto che ciascuno possiede un potere, poteri che dovrebbero servire per fermare il male. Tra omicidi, assassini, organizzazioni mafiose, sparizioni e quant’altro, questa serie non mancherà di riservare dei grossi colpi di scena!

I disegni risaltano particolarmente nei primi piani, specie nel taglio degli occhi dei personaggi, con grande cura nel diversificare il chara l’uno dall’altro in modo tale da renderli sempre riconoscibili. Anche la caratterizzazione dei personaggi è varia, oltre che tutta da scoprire, perché verranno approfonditi pagina dopo pagina. Ci vorrebbe più attenzione per gli sfondi, ma siamo ancora agli inizi e quindi tutto può ancora migliorare, così come le scene di combattimento! Queste sono d’impatto e provocano un’atmosfera di tensione che renderebbero meglio con sequenze più dinamiche.

C'è una buona base per creare una sceneggiatura di tutto rispetto, dunque la curiosità di proseguire è assai accesa.

La mia adorata letteratura giapponese in un manga d'azione, con gli scrittori più famosi del panorama nipponico per protagonisti. D'aspetto bellissimo poi! Sicuramente Bungo Stray Dogs mescola bene vari elementi che mi piacciono e la trama riesce a intrigare fin dal primo volume! L'unica cosa che mi ha lasciata un po' fredda, rispetto all'anime si intende, è stato il disegno, che ho trovato un po' grezzo, e la mancanza di sfondi in alcune vignette. Per il resto, è stata una lettura piacevole e il primo volume è volato via come nulla fosse... Sicuramente lascia la voglia di proseguire, quindi non vedo l'ora di acquistare il prossimo numero!