The Last Knight ridefinisce completamente la definizione di eroe che si aveva finora, spezzando ogni mito creatosi dei film precedenti. Umani e Transformers sono in guerra ed Optimus Prime non c'è più. La chiave per la salvezza giace sepolta nei segreti del passato, nella storia che riguarda i Transformers sulla Terra. Il pianeta ripone ogni sua speranza in un'insolita alleanza: Cade Yeager (Wahlberg), Bumbleebee, un Lord Inglese (Hopkins) e un Professore di Oxford (Haddock).

Mark Wahlberg (Il Pianeta delle Scimmie) nel ruolo di Cade Yeager;

Isabela Moner (100 cose da fare prima del liceo) nel ruolo di Izabella;

Josh Duhamel (Life as We Know It) nel ruolo del Tenente Colonnello William Lennox;

John Turturro (Il grande Lebowski) nel ruolo di Seymour Simmons;

Tyrese Gibbons (Furious 7) nel ruolo di Robert Epps;

Jerrod Carmichael (Cattivi Vicini 2);

Antony Hopkins (Thor: The Dark World);

Peter Cullen (Transformers) nel ruolo di Optimus Prime;

John Goodman (10 Cloverfield Lane) nel ruolo di Hound;

Se siete fan di Transformers Michael Bay sta per migliorarvi la giornata. Quest'anno arriverà il film, Transformers: The Last Knight, il 23 giugno 2017.A Londra il 4 aprile si è tenuto un evento per il nuovo film e Bay ha dato un annuncio incredibile: lacontinuerà la saga di Transformers.Lo studio al momento ha più di dieci storie in cantiere: secondo Bay, il team che c'è dietro alla creazione di Transformers ha 14 nuove storie in serbo per i fan, per creare nuovi film. Secondo il regista è nato tutto quando la creazione del film The Last Knight era prossima alla conclusione. Sembra che l'ultimo film di Bay rappresenterà le fondamenta delle prossime creazioniI fan già sanno che si sta lavorando a un film con il regista Travis Knight, ma sembra che laavrà bisogno di mettere altre menti creative nel progetto.Bay ha insistito sul fatto che The Last Knight sarà il suo ultimo film.Il cast: