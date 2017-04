tra il 27 marzo e il 2 aprile 2017

Riportiamo la classifica dei volumi di manga più venduti in Giappone nella settimana compresastilata in base ai dati forniti da, la più importante fonte di dati statistici in Giappone.Il podio di questa settimana è a toni alquanto femminili essendo ora in prima posizionedi Io Sakisaka edi Mari Fujimura, entrambi in forte risalita dalle posizioni più basse. Tiene abbastanzache ha ancora abbastanza verve.Diversi titoli restano comunque in classifica dalla passata settimana. Tra le principali nuove uscite troviamo I am a Hero (ultimo volume per la serie di Kengo Hanazawa), Card Captor Sakura: Clear Card-hen e Scum's Wish.