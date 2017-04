Con l'aiuto di Sasuke , Itachi sconfigge Kabuto e ne interrompe la Tecnica della Resurrezione.. Tutti i redivivi svaniscono, eccetto Madara che, conoscendo la Tecnica della Resurrezione, ne approfitta per liberarsi dal controllo di Kabuto e ottenere così un corpo immortale dal chakra illimitato; grazie a questo annienta i cinque kage e raggiunge Obito per evocare la Decacoda. Nel frattempo Sasuke libera Orochimaru per chiedergli di resuscitare i primi quattro Hokage. Orochimaru infatti è ora in grado di sciogliere il sigillo del diavolo ed evocare gli Hokage con la tecnica della resurrezione. Dopo aver conversato con gli Hokage Sasuke comprende il valore del fratello e decide di opporsi al piano di Madara assieme ai primi quattro Hokage. L'alleanza sembra avere la meglio, ma, poco prima di morire, Obito riesce a diventare la forza portante della decacoda. Sconfitto dall'alleanza Obito si ravvede in punto di morte e tenta di riparare al male commesso resuscitando coloro che ha ucciso, in quell'attimo Madara prende il controllo di Obito per costringerlo a riportarlo realmente in vita..

Masashi Kishimoto Opera realizzata da:

Casa Editrice: Panini Comics; Prezzo: € 4.20