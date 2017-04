Mentre Madoka resiste alla sua corte spietata e non proprio di classe, Ikki viene a conoscenza di un segreto legato a suo fratello maggiore Ren, autorevole membro degli Shonan Seven scomparso in un incidente stradale: è possibile che Ren sia caduto in una trappola architettata da una gang da sempre in contrasto gli Shonan Seven, e che abbia incontrato la morte non per aver corso troppo con la moto, ma per aver dovuto evitare improvvisamente un ostacolo lungo la strada. Il comitato direttivo sembra deciso ad annullare il torneo, ma Ikki è intenzionato a raccogliere l'eredità di suo fratello e ad arrivare fino in fondo...

Tohru Fujisawa Opera realizzata da:

Casa Editrice: Dynit; Prezzo: € 6.90