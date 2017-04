Your Name e il suo studio d'animazione premiati al Cartoons on the Bay di Torino

Il Cartoons on the Bay 2017 è stato davvero foriero di ulteriori onori per Your Name. Una proiezione sabato 8 aprile con la sala pienissima è stata solo la ciliegina sulla torta visto che la pellicola ha vinto i premi come Migliore Regia e Migliore Sceneggiatura di un film d'animazione durante questa manifestazione. I premi sono stati ritirati da Noritaka Kawaguchi, CEO di CoMix Wave Films Qui il video di Dynit con i momenti migliori della manifestazioneVideo DynitLo studio di Makoto Shinkai ha ricevuto anche il premio come Miglior Studio d'animazione dell'anno e la manifestazione gli ha dedicato un interessante panel di cui vi mostriamo il video integrale e a cui hanno partecipato oltre al CEO anche il nostro Leonardo Ken Usami (Background Artist), Akiko Majima (Background Artistic Director),Video Comix WaveIl premio al miglior lungometraggio animato è andato adi Michel Fuzellier e Babak Payami, prodotto da Gertie, 2D3D animations, Montparnasse Production (produzione Italia, Francia). Film che "ha avuto il coraggio di “affrontare in maniera poetica e incisiva il dramma dello sfruttamento del lavoro minorile partendo da una vicenda realmente accaduta. Un’opera particolarmente preziosa in un momento in cui in tante parti del mondo l’infanzia è vittima di violenza sfruttamento e povertà estrema”.