L'animatore Kazunori Mizuno è morto all'età di 52 anni. Il decesso è avvenuto il 19 marzo, ma la notizia non è stata resa pubblica fino a quando i suoi colleghi hanno rotto il silenzio su Twitter.Mizuno ha lavorato come artista addetto agli storyboards e regista di episodi di serie come Naruto Secondo i rapporti, Mizuno è deceduto a, che è conosciuto come Karōshi . Quest'ultimo è un termine giapponese, che significa morte per eccesso di lavoro. Il Giappone è uno dei pochi paesi in cui questa categoria è riportata nelle statistiche dei decessi. Le cause mediche principali delle morti da karoshi sono attacco cardiaco dovuto a sforzo e stress, esattamente quelle dell'animatore.Mizuno ha diretto l'11° opening e 24° ending di Naruto Shippuden e la 10° opening di Bleach.Fonte consultata: