tutti i giorni alle 16:45 e 21:50 con doppio episodio

Nell'ambito della manifestazionesvoltasi questo fine settimana a Torino, i responsabili del canalehanno confermato nella mattinata di sabato 8 aprile che l'attesa terza stagione didebutterà nella versione italiana proprio su Rai GulpAttualmente è in corso un nuovo ciclo di repliche delle prime due stagioni, repliche che proseguiranno presumibilmente fino all'avvio della terza stagione. L'orario al momento comunicato per gli episodi è lo stesso del ciclo attuale ovveroA quanto sappiamo dovrebbe esserci anche una nuova siglaPS: la terza stagione dovrebbe essere proposta integralmente come da distribuzione mondiale.La terza stagione di, Death Busters, vede la riunione delle 10 guerriere sailor con la comparsa delle restanti "outer senshi" Uranus, Neptune e Saturn. È andata in onda dal 4 aprile 2016 in Giappone.Rispetto alla serie precedente, cambia la regia, ora affidata a Chiaki Kon Higurashi no naku koro ni Kai ), e il character design, affidato ad Akira Takahashi Doki Doki Pretty Cure ). Rimangono invece invariati lo sceneggiatore ( Yuki Kobayashi ), il direttore artistico ( Takashi Kurahashi ), il compositore della colonna sonora ( Yasuharu Takanashi ) e il cast dei doppiatori.Cast di doppiaggio che per la versione italiana è composto da: