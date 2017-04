"Film World Studios, LLC è molto fiero di annunciare l'aquisto dei diritti legali, del fumetto di " Space Pirate Captain Harlock " (Capitano Harlock dello Spazio) del l'autore Leiji Matsumoto (a non confondere colla serie animata TOEI ispirata dal fumetto del medesimo nome di cui non abbiamo nessun diretto).Tutti voi che leggete questo (tifosi e spettatori) conoscete il genio di Leiji Matsumoto per mezzo di tutte le sue interessanti storie e soggetti tramite " Galaxy Express 999 ".Tenetevi al corrente dei futuri annunci che faremo sulla personalita dirigente della magnifica pellicula in questione : chi interpretera Captain Harlock ? ognuno di voi si stara chiedendo".L'annuncio, scritto in diverse lingue (tra cui "l'Italiano" in alto), è stato ripreso dal famoso portale informativo su anime e manga Anime News Network e si è velocemente diffuso su web: una non meglio identificata società di "Arte e intrattenimento" di Los Angeles, tale(una Limited Liability Company), ha dichiarato attraverso un sito internet aperto per l'occasione l'acquisizione dei diritti per la realizzazione di un live-action basato sul manga didi Leiji Matsumoto (ma non quelli della versione animata, che detiene invece).Oltre al sito dell'annuncio, fanno capo alla compagnia un account Twitter e una pagina Facebook il cui primo post risale allo scorso 15 marzo. I teaser del progetto sono invece ospitati sul "canale ufficiale" YouTube di, e sono anche gli unici video in elenco. Per tutti, stranamente, la possibilità di commentare è disabilitata... Teaser, tra l'altro, di parvenza veramente amatoriale: