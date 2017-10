C'è un prezzo per ogni cosa a Shinjuku Seven, Tokyo: what's drama new

Nanase gestisce un banco dei pegni a Kabukicho, nel quartiere di Shinjuku a Tokyo; è un perito di incredibile capacità, in grado di distinguere ogni falso dall'originale. Nel suo negozio arrivano oggetti di qualunque genere: con ogni cliente egli fa una stima dei preziosi che gli vengono consegnati, e cerca di fornire una soluzione alle loro preoccupazioni.

In seguito alla morte di una persona, un Angelo della Morte si assume il compito di scortarla nell'Aldilà, ove il defunto ha 7 possibilità di prova nell'ambito di un periodo di 49 giorni in totale; a quel punto l'Angelo della Morte, che di norma non dovrebbe farsi coinvolgere dagli affari degli umani, deve necessariamente intervenire.

Gang Rim è il leader di tali angeli, o shinigami, e nutre affetto nei confronti degli esseri umani; Kim Ja-Hong invece riceve il suo periodo di prova nell'aldilà.

In una notte tempestosa, Nangō sta giocando a Mahjong contro degli yakuza locali... e sta perdendo; ma se perde, dovrà pagare con la vita. All'improvviso entra nel locale un ragazzino, Shigeru Akagi, bagnato fradicio, che dopo aver osservato un paio di turni di gioco, si offre di prendere il posto del nervosissimo Nangō. Ed è qui che nasce la leggenda.

In un certo parco si trova un uomo misterioso, dagli occhi rossi e vestito di nero, dove le persone possono rivolgersi a lui per uccidere qualcuno. I suoi omicidi non sono mai attribuiti a lui poiché non commette azioni che facciano sembrare le vittime ammazzate. Difatti, la sua arma è nel potere della suggestione e dell'organizzazione degli eventi. Il protagonista accetta tutte le richieste che gli arrivano.

Eiichi è il presidente di una società di IT, rigido ed ossessionato dai risultati; il suo hobby è quello di travestirsi da barbone senzatetto nei fine settimana, così che nessuno possa distubarlo e si possa sentire libero di osservare la gente.

Proprio mentre veste questi panni, una donna, Yuri, s'impietosisce per le sue condizioni, e l'uomo s'innamora perdutamente di lei, e l'assume in azienda con l'intenzione di sposarla.

Ukon Gondo non va granché d'accordo con le persone; il suo lavoro è di cercare l'oro nelle profondità delle montagne nella prefettura di Gunma. L'unica persona con cui Ukon va d'accordo è il collega minatore Ushiyama, con cui inizia a lavorare insieme a seguito delle disposizioni date da un uomo misterioso. Il fratello minore di Ukon, Sakon, lavora invece per una società di trading, e si preoccupa per il fratello, seppur invidiandogli un po' lo stile di vita così libero. Un giorno Ukon e Ushiyama trovano un vecchio robot in una fabbrica abbandonata nei pressi dell'abitazione di Ushiyama. Sakon lo esamina e scopre che il robot funziona ancora piuttosto bene.

SetoUtsumi - slice-of-life scolastico, migliori amici - drama (ottobre 2017)

Seto e Utsumi sono due liceali. So Utsumi non ha molti amici, mentre Shokichi Seto ha lasciato il club di calcio.

Dopo la scuola, di solito vanno a casa assieme e trascorrono molto tempo a chiacchierare tra loro; poi, si aggiungono Ichigo Kashimura e Hatsumi dello stesso liceo.

Yukimasa Yugami è un detective che durante le indagini da' la caccia principalmente ai fatti; per questo motivo, spesso fa ricorso anche a metodi illegali per le proprie investigazioni, spinto dalle sue particolari doti di deduzione. Il suo collega è il giovane Torao Hanyu.

Wagahai no Heya de Aru - slice-of-life, vita da studente - drama (ottobre 2017)

Tetsuro Kagiyama è uno studente che vive da solo in un appartamento studio. Lì cerca di risolvere problemi quotidiani quali il liberarsi della polvere e garantire il buon funzionamento dell'impianto di condizionamento.

Kei Maneki è un modello, ma sfortunatamente capita sovente che nei luoghi che frequenta per lavoro avvengano degli omicidi, e lui ne diventa così importante testimone. Per cercare di smarcarsi e ripulire il proprio nome, chiama a raccolta gli amici e colleghi modelli Itsuki Suo e Toma Shimon per risolvere i casi.

A Shinjuku, si sa, esiste un prezzo per ogni cosa. E questo è tanto più vero nei negozi dei pegni." è un manga di Subaru Mizuki (sceneggiatura) e Michinori Oku (illustrazioni) pubblicato danel 2015, che diventa una serie televisiva proprio da ottobre.Il protagonista sarà interpretato da Tatsuya Ueda del gruppo j-pop KAT-TUN Il film, diretto da Kim Yong-Hwa, uscirà in due parti: la prima è prevista il 20 dicembre 2017, la seconda invece nell'estate del 2018.E' tratto dal webcomic coreano "Singwa Hamgge" di Joo Ho-Min; il film si concentra sull'episodio 'Afterlife', mentre l'opera originale prevede invece tre diversi capitoli: Afterlife, Life e Myth.Dopo la prima serie andata in onda nel 2015 e disponibile perper l'Italia, ritorna l'imbattibile Akagi nel mahjong, interpretato da Kanata Hongo si duplica! Dopo l'annuncio del film nel 2018, il manga di Arata Miyatsuki e Yuya Kanzaki godrà anche di un drama, per il quale ancora non è stato segnalato se si tratterà di un prequel o di un sequel del film.Il protagonista sarà ancora una volta interpretato da Tori Matsuzaka Ogni semestrededica lo slot televisivo denominato "Yo nimo Kimyō na Monogatari" (Strane Storie) a dei corti live action che già in passato hanno adattato opere brevi di celebri mangaka quali Shigeru "Kitaro dei cimiteri" Mizuki Questa è invece la volta della storia" di Osamu Tezuka , in un singolo episodio che sarà trasmesso il 14 ottobre alle ore 21.00.Il protagonista sarà interpretato da Tatsuya Fujiwara (Death Note, Erased), mentre il personaggio di Yuri avrà le fattezze di Marie Iitoyo (Mars). Diverrà invece un film nel 2018 il manga" di Takashi Imashiro pubblicato dal 1993 daIl film avrà per protagonisti Takeru Sato (Rurouni Kenshin, Bakuman), YosiYosi Arakawa Quest'ultimo, oltre ad essere attore, sarà anche il produttore del film.Dopo il film uscito nel 2016 con Masaki Suda (Kuragehime), per il manga arriva anche un drama in partenza ad ottobre, con protagonisti Mahiro Takasugi (ReLife) e Shono Hayama Partenza ad ottobre prevista anche per il drama, con protagonisti Tadanobu "Zenigata" Asano Ryunosuke Kamiki (Bakuman, Un marzo da Leoni, Rurouni Kenshin, As the Gods Will), dal manga omonimo di Hideo Iura.Ci sarete passati anche voi: i problemi degli studenti sembrano infiniti, specie se si vive da soli.è un manga di genere slice-of-life che tratta questo tema, e che diverrà un drama ad ottobre con protagonista Fuma Kikuchi Belli, fotomodelli e... improvvisati detective. Dovunque lo porti il lavoro, il povero Kei continua ad imbattersi in omicidi.Nel ruolo del protagonista vedremo due idol, ovvero Yuta Tamamori affiancato da Keiichiro Koyama dei NEWS, nonché l'attore Yuki Furukawa divenuto celebre in Itazura na Kiss La storia originale di "" è di Murako Kinuta, pubblicata nel 2013 nella rivista Zoukan Flowers.