Sagrada Reset 02 Titolo italiano: MEMORY in CHILDREN 2/3

Titolo Originale: Memory in Children 2/3

Titolo Inglese: Memory in Children 2/3

Titolo Kanji: MEMORY in CHILDREN 2/3

Data italiana: 14/04/2017

Data in patria: 12/04/2017

Durata: 24 minuti

Totale voti: 27 4 2



Altri Voti

11 _Phantom_Pain_ Baldix Alex193a Metaldevilgear Pavanels Therevengeofdark Mizuri Arwen1990 Alixa Dark96 ssmith

1 Mauizio

Attenzione! i commenti ai vari episodi possono contenere degli spoiler . Pertanto, se non avete visto tutta la serie, vi consigliamo di limitarvi alle puntate viste.

Nella città di Sakurada la metà circa della popolazione è in possesso di poteri speciali di tipo ESP o simile, generati da forti sentimenti o dalla volontà di aiutare le persone care. Un comitato di amministrazione supervisiona le persone con queste capacità e tutta la popolazione conduce una vita tranquilla.Tra gli abitanti dotati di poteri ci sono anche Kei Asai e Misora Haruki. Il primo è dotato di una memoria eidetica e riesce a ricordare perfettamente tutto ciò che vede e sente, la seconda può effettuare un "reset" del tempo e riportare tutto indietro fino a due giorni prima. Facendo ciò tutti dimenticano quanto avvenuto nei giorni resettati ad eccezione di Kei che quindi, insieme a Misora, è in grado di cambiare il presente e il futuro. Due anni prima però, facendo uno di questi riavvolgimenti, Sumire Souma, una loro compagna di classe delle medie, morì mentre senza il reset sarebbe rimasta in vita. Al liceo, Kei e Misora si adoperano nel "Service Club" usando i loro poteri per aiutare compagni e non mentre cercano un modo per riportare in vita Sumire. Un giorno giunge loro una nuova richiesta: "Vorrei che mi aiutaste a riportare in vita il mio gatto".nella sua scheda . È importante: solo le recensioni complete ci aiutano a creare classifiche e risultano molto più esaustive per un utente.Avendo recensito il titolo sulla sua scheda, la vostra opinione otterrà une riporterà il voto che avete dato.- scegliete se vi è piaciuto o non vi è piaciuto;, avete 200 caratteri per motivare il vostro voto;- premete su 'invia impressione'.