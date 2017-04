Novità

Torna alla ribalta una delle più amate “maghette” del Sol Levante! Dopo la prima pubblicazione in Italia del 1999 sulla rivista Amici, Star Comics rilancia le magiche avventure di Creamy con un’eccezionale riedizione in due volumi in tutto e per tutto fedele all’edizione originale giapponese. Un’occasione imperdibile per veder risplendere ancora una volta l’incantevole idol dai capelli viola che ha fatto sognare generazioni di ragazzine! Yu Morisawa è una bambina molto fortunata che, grazie a una magica bacchetta ricevuta da un folletto, ha la possibilità di trasformarsi a suo piacimento in un'affascinante adolescente! Affiancata da due simpatici gattini alieni, si calerà nel ruolo di una popolarissima stella dello spettacolo: Creamy Mami!

Kazunori Itoh Opera realizzata da:

Casa Editrice: Star Comics; Prezzo: € 4.50