Minoa Asagaya si è appena iscritta alla Scuola Superiore Privata Sakaneko. La sua compagna di classe Arisu Kamiigusa le chiede di aiutarla fondare il club scolastico di “ricerca sugli anime”. Il fatto è che Minoa non sa quasi nulla di animazione, è una novellina in materia di anime; tuttavia grazie all'interazione con vari amanti degli anime (che si uniranno al club) e al confronto con Miko Kōenji, Minoa gradualmente rimarrà affascinata da questo madia e finirà per amare gli anime. Le ragazze dovranno affrontare le opposizioni e le angherie del consiglio studentesco, che in più occasioni cercherà di trovare scuse per far sciogliere il club.

Le protagoniste, mentre fronteggiano il consiglio studentesco, ignorano che la fine del mondo è vicina, continuano a parlare di anime facendo pellegrinaggi ad Akiba o nelle reali location delle loro serie preferite, o ancora alla terme.





La, una nuova società costola della DMM , ha inaugurato un sito per presentare la serie anime originale Anime-Gataris (Anime Stories), che debutterà in TV il prossimo autunno. Sul sito è stato anche lanciato un primo video promozionale:Nel cast di doppiaggio troviamo: Kaede Hondo - Minoa Asagaya (al centro) Sayaka Senbongi -Arisu Kamiigusa (destra) Hisako Tōjō - Miko Kōenji (sinistra) Kenshirō Morii (Gakumon! ~Ōkami Shōjo wa Kujikenai~, Wake Up Girl Zoo! ) dirige l’ anime presso lo studio Wao World Sweetness & Lightning ) cura la series composition; so-shi disegna i personaggi e funge da direttore capo delle animazioni.