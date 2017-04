Direttamente dal profilo Facebook ufficiale di Mediaset Extra

Finalmente possiamo svelarvi la data della nuova Bim Bum Bam Generation! Anzi: LE date! Saranno infatti ben due domeniche consecutive: il 21 e il 28 maggio, per tutto il giorno, Mediaset Extra proporrà i migliori momenti di Bim Bum Bam con tanti cartoni, film e telefilm simbolo della tv dei ragazzi.

Per i ragazzi di ieri che oggi non smettono di sognare!

E le sorprese non sono finite qua! Nei prossimi giorni vi mostreremo in anteprima il promo della maratona, e...