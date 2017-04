Light Yagami è uno studente modello, annoiato dal suo stile di vita e stanco di essere circondato da una società di crimini e corruzione. La sua vita prende una svolta decisiva quando un giorno trova per terra un misterioso quaderno nero con scritto in copertina "Death Note". Le istruzioni riportate sul Death Note asseriscono che qualsiasi persona il cui nome venga scritto sul quaderno morirà. Inizialmente scettico sull'autenticità del Death Note, credendolo uno scherzo, Light si ricrede quando assiste alla morte di due criminali di cui aveva scritto il nome sul quaderno. Dopo aver incontrato il vero proprietario del Death Note, uno shinigami (let. Dio della morte) di nome Ryuk, Light cercherà di diventare il "Dio del nuovo mondo", mondo di cui lui stesso decide leggi e punizioni.

Ecco l'unboxing fotografico del cofanetto di Death Note , la serie originale.Formato video: Codec Mpeg-4 AVC, Aspect ratio di 1.78:1 a 1080p e 23,976 fps (SD Remaster);Formato audio: Italiano DTS HD Master Audio 5.1, Italiano DTS HD Master Audio 2.0, Giapponese DTS HD Master Audio 2.0;Sottotitoli: Italiano;Durata: 925 minuti circa (extra esclusi);Dischi: 5.Sigle di testa e coda;Booklet da 16 pagine.