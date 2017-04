stimolare l’economia della regione del Tohoku travolta da terremoto e tsunami e poi dai noti problemi con la centrale nucleare

fatto cacciare il giornalista urlandogli che non capisce nulla e di “chiudere il becco”

fatto cacciare il giornalista urlandogli che non capisce nulla e di "chiudere il becco", ormaidella ricostruzione, è passato alla ribalta della cronaca - anche internazionale - perché, che ha ricevuto in regalo durante la sua visita agli studi di Gainax Fukushima , lo scorso gennaio 28 gennaio. Imamura l'ha indossata anche il 28 febbraio ad una riunione del comitato sul Budget della Camera dei Consiglieri e l'ha mostrata con orgoglio al primo ministro Shinzō Abe e al ministro delle finanze Tarō Asō (che pare fosse invidioso del regalo, almeno a detta di Imamura).Il politico si proponeva così di, la cui economia stenta a risollevarsi. Tutto bene, finché a il 4 aprile l'uomo non ha avuto uno scontro acceso - durante una conferenza stampa - con un giornalista, riguardo alla sua gestione degli evacuati volontari e dei loro bisogni; sostenendo che la sua gestione della ricostruzione era buona ed ora sta alla libera scelta degli evacuati decidere se tornare o meno, il ministro haMa il politico ha fatto un totale autogol, in occasione di una festa in cui è stata intercettata una sua dichiarazione molto scomoda; egli infatti ha detto che, poiché in caso contrario ci "sarebbero stati dei danni finanziari ancora più gravi". Il tutto è stato riperso da una troupe della emittente pubblica, che ha mandato in onda il materiale audiovisivo. Imamura ha cercato di scusarsi, ma la polemica l'ha travolto, la popolazione del Tohoku è profondamente offesa e molti hanno chiesto che Imamura non metta mai più piede nella regione. Yoshiyuki Sadamoto (original character designer di Evangelion ) rincara la dose e chiede all'ex ministro di togliersi definitivamente la cravatta, l'artista non arriva a pretendere che egli restituisca il regalo, ma: "Non c'era davvero bisogno che lei indossasse la cravatta con le raffigurazioni da me disegnate, anche a quella conferenza". Il character designer si riferisce alla recente conferenza in occasione della quale Imamura, vestita la eva-cravatta, ha annunciato le sue dimissioni dal dicastero della ricostruzione. Per la cronaca è già stato rimpiazzato da MasayoshiYoshino, originario di Fukushima ed ex viceministro dell'ambiente.