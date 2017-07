10 gelati più famosi

1) Gari Gari Kun

vera istituzione

2) Ice No Mi

due diverse modalità di apertura

3) Gatsun to Mikan

4) Pino

senza sporcarvi

5) Coolish

6) Shirokuma

7) Giant Cone

8) Papico

due pezzi

9) Ice Box

10) Haagen-Dazs

Estate è sinonimo di tante cose, una delle quali è sicuramente il! C'è quello artigianale, ottimo, sano e godurioso, prodotto magari in piccoli negozietti nascosti, conosciuti solo da un manipolo di autoctoni, che sfidano il carattere burburo della proprietaria/o pur di assaggiarlo.E c'è quello confezionato industriale che ha attraversato la nostra infanzia con nomi mitici: Cuore di Panna, Coppa del Nonno (mai capito perché fosse proprio sua), Calippo, Liuk (con quel bastoncino di liquirizia che lasciava appiccicaticce le mani) e così via.E in Giappone? Ovviamente anche lì hanno i loroche ci si tramanda di generazione in generazione. Ecco iche si possono trovare nei konbini , vera salvezza a portata di mano (e di tasca) nelle torride estati nipponiche.Unase pensiamo che nel 2004 fu il ghiacciolo più venduto nel paese con. Il suo nome deriva dal suono onomatopeico "gari gari", che riproduce il rumore dello sgranocchiare a cui si aggiunge il "kun" suffisso vezzeggiativo che in genere si mette al nome di un componente maschio della famiglia o della cerchia di amici.Praticamente è un gelato all'interno di un ghiacciolo; i gusti poi sono infiniti, da quelli di stagione (come pera, litchi, soda) a quelli più estremi in edizione limitata come la crema allo stufato. Particolare importante è il bastoncino: come in molti altri gelati confezionati, se su di esso trovate la scritta "当 た り" avete vinto un'altra confezione!Qui siamo di fronte a vero succo di frutta trasformato in piccole palline di gelato, rinfrescanti e comode soprattutto se si è in giro. Disponibile in molti sapori, fra cui i più quotati sono uva, arancia e pesca, ha ovviamente tutte le varianti stagionali e soprattuttoLa prima crea una piccola apertura a beneficio di un solo consumatore, la seconda invece crea un'apertura molto più ampia in modo da poter condividere con gli amici i piccoli frutti goduriosi. Ice No Mi è talmente popolare da essersi meritato anche una pubblicità con Kyaru Pamyu Pamyu come protagonista:Questo è un altro prodotto davvero iconico per il Sol Levante: è in commercio dal 1977!Perfetto in estate perché è praticamente un ghicciolo con il 30% di vero succo di frutta e al suo interno contiene pezzetti di mandarino coltivato proprio in Giappone. Quindi tanto gusto e tanta freschezza ad un prezzo basso e con pochissime calorie.Se invece volete qualcosa di un po' più godurioso, potreste provare Pino: anche lui è un long seller visto che è sul mercato dal 1976.In una confezione sono presenti 6 monodosi di gelato alla vaniglia ricoperto di cioccolato al latte e siccome i giapponesi sono estremamente precisi, all'interno troverete anche uno stuzzicadenti per poterli addentarele mani con la cioccolata (che si sa, con il caldo si scioglie in fretta...). Non mancano anche qui le edizioni stagionali che vanno dal tiramisù alla fragola.Volete praticità da un gelato? Allora scegliete Coolish! La confezione ricorda le bevande energetiche degli sportivi, ma in questo caso spremendo il pacchetto vi ritroverete in bocca un gustoso gelato alla vaniglia, al cioccolato, al Calpico e così via. Ovviamente bisogna avere un pochino di pazienza e aspettare che inizi a sciogliersi un po' per fare meno fatica... ma con il caldo delle estati nipponiche l'attesa sarà breve, garantisco!Nato nella regione del Kyushu, si è poi affermato in tutto il paese. Si può trovare sia nella versione cono che coppetta; di quest'ultima ne esistono anche più versioni rispetto al cono.I gusti prevedono vari tipi di frutta (con annessi pezzetti della stessa) e i classici fagioli rossi nipponici. Il prezzo può variare in base al formato e al sapore.Il nome dice tutto: un cono gigante ripieno di gelato alla vaniglia e sormontato da cioccolato e nocciole. Vi ricorda qualcosa? XD Prodotto da moltissimi anni, ha anche lui molte versioni oltre a quella classica: cioccolato e menta, biscotti e crema, torta al formaggio e tanto altro ancora.Molto amato dai giapponesi per la sua praticità, è quasi più da bere che da mangiare. In ogni confezione ci sono, perfetto per dividerlo con qualcuno (ad esempio perché non offrirlo alla ragazza/al ragazzo che ci piace?); il gusto più classico è il caffè aromatizzato al cioccolato, adatto anche ai più piccoli perché il sapore non è forte, ma ovviamente sono disponibili molti altri aromi.Comparso per la prima volta nei banchi freezer nipponici nel lontano 1989, è comodo da mangiare, conveniente, sano e con poche calorie! Cosa volere di più?All'interno della box infatti troverete diversi cubetti di ghiaccio fatti all'80% di spremuta di frutta; ma non preoccupatevi per i vostri denti: questi sono facili da mangiare e non sono duri come quelli normali. Ne esistono molti sapori diversi in commercio, tra cui uva, arancia, mela, pesca e tanti altri.L'Haagen-Dazs non è una marca nipponica, ma è sicuramente uno dei gelati più amati nel Sol Levante. Adatto a chi cerca un gelato più ricco e più lussuoso, leggermente diverso da quello che vendono anche da noi, è disponibile nella maggior parte dei sapori standard come vaniglia e biscotti e crema, ma esistono anche gusti esclusivi come matcha, torta al formaggio, zucca e kinako mochi solo per citarne alcuni.E voi? Avete un gelato preferito? Quello che vi riporta subito alla mente l'estate?