Chio-chan che succede quando vai a scuola? Anime per le sue disavventure

Chio, gamer incallita, sembra attirare a sé tutte le sventure: ogni giorno, sulla strada che la porta da casa a scuola, incontra qualche imprevisto che sembra essere lì solo per metterla alla prova. Dal semplice essere costretta ad interagire con “compagni di viaggio” inaspettati al prendere una deviazione fra i tetti delle case (come nel suo adorato Assassin’s Creed), riuscirà Chio a superare le bizzarre sfide quotidiane e ad arrivare a scuola in tempo?

2018