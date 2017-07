Maika Sakuranomiya, una ragazza di 16 anni, fatica a trovare un lavoro part-time per via della sua espressione perennemente (e involontariamente) imbronciata. Un giorno, tuttavia, riesce ad assicurarsi un lavoro in un maid café molto particolare: ad ogni ragazza, infatti, viene assegnata una "personalità" particolare - come quella della Tsundere o della "sorellina" - secondo la quale la maid in questione dovrà poi rapportarsi con i clienti. L'aspetto di Maika fa quindi sì che il manager le assegni il ruolo di "Sadica Estrema"!

Direttamente dal sito ufficiale dell'adattamento animato del manga di Miyuki Nakayama , è stato pubblicato un primo video promozionale, questa domenica. Il video inoltre rivela i principali doppiatori della serie.Le principali doppiatrici sono: Azumi Waki doppierà Maika Sakuranomiya Akari Kitō doppierà Kaho Hinata, cameriera TsundereAnzu Haruno doppierà Mafuyu Hoshikawa, la cameriera "sorellina".Ryouji Masuyama ( Gurren Lagann Parallel Works "Drill the Heavens with Your XXX!!!", The IDOLM@STER) dirigerà l'anime per lo studio A-1 Pictures NAKAIMO - My Little Sister Is Among Them! ) sarà lo sceneggiatore della serie. Yousuke Okuda ( Is the order a rabbit? ) al character design, ed infine Tomoki Kikuya Eromanga Sensei ) si occuperà delle musiche. L'anime inizierà ad ottobre nella stagione autunnale.Il manga ha debuttato come one shot nella rivista Kirara Carat ,edita da Houbunsha , nel 2013; la serie regolare è iniziata invece nel 2014. Houbunsha ha rilasciato il terzo volume nel Gennaio di quest'anno.