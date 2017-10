NOVITÀ

IN PROSECUZIONE

Altair A Record of Battles (Shokoku no Altair) - Mercoledì

Welcome to the Ballroom (Ballroom e Youkoso) - Mercoledì

NOVITÀ

A sister's all You Need (Imouto Sae Ireba ii) - Domenica 16:30

Black Clover - Martedì 12:25

Dies Irae - Venerdì 20:05

Evil or Live - Martedì 19:45

Konohana Kitan - Mercoledì 14:00

Love Rice II - Sabato 16:45

Love is like a Cocktail - Martedì 19:00

Onyankopon - Martedì 23:45

Recovery of an MMO Junkie (Netjuu no Susume) - Venerdì 17:00

Sengoku Night Blood - Martedì 17:00

Taisho Mebiuslime Chicchaisan - Venerdì 16:30

The Idolmaster Side M - Sabato 17:30

Urahara - Mercoledì 13:15

IN PROSECUZIONE

BONO BONO 2nd Season - Sabato 02:00

Dream Festival R - Mercoledì 14:00

Elegant Yokai Apartment Life (Youkai Apato no Yuuga na Nichijou) - Lunedì 17:30

Fox Spirit Matchmaker (Enmusubi no Youko-chan) Sabato 15:30

Magical Circle Guru Guru - Martedì 20:05

The Idolm@ster Cinderella Girls Theater TV / Web - - Martedì 14:55

The Reflection - Sabato 19:30

LATECAST

NOVITÀ

Houseki no Kuni - Venerdì 18:00

LATECAST

L'Attacco dei Giganti (stagione 2 - versione doppiata)

Steins;Gate (con doppiaggio italiano) e film

Nuova stagione anime, e nuovo blocco di anime disponibili in streaming in contemporanea, o quasi, con la trasmissione giapponese. Facciamo dunque il punto della situazione mettendo in ordine gli streaming ufficiali disponibili sul panorama italianoper questaLa presente lista considera solo le serie "televisive" in corso di trasmissione al momento. Per tutte le informazioni del caso sugli anime in programmazione, ma anche OVA e film, vi ricordiamo il nostroQuotidianamente trovate anche le uscite streaming in home, o nella pagina con la Lista degli streaming, e nel menù principale potete utilizzare la funzione calendario anime 1.pubblica gli episodi in simulcast per gli abbonati e divengono "free" dopo una settimana.2.(Amazon) è un offerta solo per abbonamento (palinsesto in aggiornamento).3. Per le offertestiamo verificando la futura disponibilità di ulteriori simulcast e latecast.