Sul sito ufficiale diè apparsa la notizia che il quarto arco del manga originale di Naoko Takeuchi , "Dead Moon", sarà adattato sotto forma di due lungometraggi cinematografici Chiaki Kon , già regista della terza stagione, tornerà a dirigere i due film.L'annuncio è stato diffuso in anteprima nel corso del, in corso fino a domenica. Già a gennaio, il sito ufficiale aveva confermato che un sequel per Crystal era in programma.Ricordiamo che le prime tre stagioni di Sailor Moon Crystal sono state trasmesse in Italia da, con la terza e finora ultima sbarcata sulle TV nostrane (con risultati soddisfacenti in termini di ascolto) lo scorso 16 giugno in prima visione.