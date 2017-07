Occhi di Gatto: Unboxing Blu-Ray Unboxing del Blu-Ray del famossismo anime Occhi di Gatto, made in Yamato Video e Koch Films Pubblicato da AnimeClick.it su Mercoledì 5 luglio 2017

Una precisazione

Nuovo giro, nuovo unboxing. Questa volta tocca al primo box (di 2) di: nel video dico che il materiale in pratica è quello Mediaset. Yamato Video mi ha specificato invece che si, il doppiaggio è ovviamente quello, ma sono state recuperate tutte le scene censurate (per lo più scene sexy), e il materiale video è inedito, rimasterizzato e di altissima qualità. Rimasterizzazione già mostrata in parte su Man-ga (in parte perchè comunque è un canale SD).

Regia e cast: Yoshio Takeuchi

Genere: Anime

Etichetta: Yamato

Distribuzione: Koch Media

Formato: DVD/BD

N° dischi: 9 DVD/ 5 BD

Release date vendita: 22/06/2017

Trama: La giovane Sheila gestisce il caffè "Occhi di gatto" con le sorelle Kelly e Tati. Il bar è una copertura: le sorelle sono, infatti, una celebre banda dedita al furto di opere d'arte, anch'essa chiamata Occhi di Gatto, che così firma i biglietti da visita lasciati sulla scena dei furti. Rubano esclusivamente opere d'arte appartenute a Michael Heinz, famoso artista degli anni '40, che è il loro amato padre scomparso. Sperano di ricostruirne la collezione, che era stata loro sottratta dai nazisti, e individuare sufficienti indizi per poterlo ritrovare. L'investigatore incaricato delle indagini per la loro cattura, Matthew Hisman, è anche il fidanzato di Sheila e non sospetta minimamente delle tre sorelle…

Punti di forza:

Per la prima volta in DVD e BD, il cofanetto completo della prima stagione

Tratto dal manga che appassiona innumerevoli persone da oltre 30 anni

Contiene un booklet di 36 pgg con sinossi, settei e gallery di illustrazioni

Edizione rimasterizzata e contenente le parti censurate dalla tv

Costo contenuto

Doppiaggio Mediaset

Sottotitoli non fedeli





Dati tecnici:

Blu-Ray

Formato: 4:3

Audio: ITALIANO 1.0 / GIAPPONESE 1.0

Sottotitoli: Italiano

Durata: 900 minuti circa (episodi 01-36)

Contenuti extra:

Include un booklet a colori esclusivo di 36 pagg. con sinossi, settei e gallery di illustrazioni

Sigle textless, originali e versione tv italiana vintage

Edizione integrale – Telecinema dalle pellicole 16mm originali