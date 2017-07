tra il 26 giugno e il 2 luglio 2017

Nuovo sguardo alla situazione delle vendite dellein Giappone con i dati riferiti al periodo compresoraccolti dalla, la più importante fonte di dati statistici sulle vendite di libri, CD, DVD e giochi in Giappone.È appena iniziato l'anime ma forse qualche effetto si fa già sentire su(Restaurant to Another-World) che si colloca già primo con il suo nuovo volume mentre in passavo difficilmente compariva nelle zone più alte.cede un po' il passo e per poco non si fa superare dalla diabolica biondina di(Saga of Tanya the Evil).Tra le nuove uscite si segnalano un nuovo spinoff di Sekai Ichi Hatsukoi e un nuovo volume di Rokujouma no Shinryakusha!?. Mahouka Koukou no Rettousei è ancora in classifica e aumenta il suo già alto totale.