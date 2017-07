Vota i migliori film animati non giapponesi del 2016 NOCEDICOCCO - IL PICCOLO DRAGO

RICHARD - MISSIONE AFRICA

SING

OCEANIA

OZZY - CUCCIOLO CORAGGIOSO

PETS - VITA DA ANIMALI

ALLA RICERCA DI DORY

MONSTER TRUCKS

BALLERINA

LE STAGIONI DI LOUISE

PAW PATROL

LA MIA VITA DA ZUCCHINA

ROCK DOG

PALLE DI NEVE

KUBO E LA SPADA MAGICA

SAUSAGE PARTY - VITA SEGRETA DI UNA SALSICCIA

TROLLS

CICOGNE IN MISSIONE

L'ERA GLACIALE: IN ROTTA DI COLLISIONE

RATCHET & CLANK

ANGRY BIRDS - IL FILM

KUNG FU PANDA 3

ZOOTROPOLIS

IL VIAGGIO DI NORM

NON MI INTERESSANO I FILM NON GIAPPONESI

QUESTO SONDAGGIO NON MI INTERESSA

Una delle tante godurie estive, e più in generale quando si ha un po' più di tempo a disposizione (come dopo aver sostenuto un esame), è quella di poter dedicare del tempo alla visione di tanti film e telefilm dei generi più disparati; in un'arena estiva o davanti alla propria TV con una bella ciotola di gelato, il gusto non cambia e si danno anche delle chance a prodotti che di solito vengono bocciati perché non prettamente confacenti ai propri gusti. È il periodo in cui il sedicente otaku nostrano si prende delle licenze poetiche dalle estenuanti maratone di serie anime e da un occhiata anche ai film dedicati alla grande massa, tra cui ovviamente (anche se magari qualcuno sarà reticente a dirlo) anche i film di animazione. Il 2016, a mio avviso, è stato un'annata molto interessante dove ovviamente i grandi titoli made in USA hanno ancora fatto la voce grossa (con due ottimi titoli a mio modesto avviso come Zootropolis in primis ma anche Oceania ) ma dove abbiamo visto consolidarsi anche altri scenari da seguire con attenzione come quelli canadesi o russi.Ps: i titoli li ho scelti come sempre io tra quelli più famosi ma anche tra quelli più di nicchia premiati a vari festival internazionali.PS 2: Ho messo i titoli italiani per una piu' immediata riconoscibilità degli stessi: lo so che Oceania si chiama MOANA! :)Intanto giusto per farvi un'idea ecco una classifica video