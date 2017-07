Kimi no Koe o Todoketai: il potere della voce in radio per Madhouse



Primo video promozionale non animato:

Questa è la storia di Nagisa, una licelae di Shonan, una cittadina costiera della prefettura di Kanagawa, non lontano da Tokyo. È una storia che tratta delle preoccupazioni, dei conflitti interiori e dei sogni adolescenziali. Nagisa è molto inquieta perché non sa quale sia la sua strada, non riesce a capire cosa vuole fare del suo futuro. Un giorno entra nei locali di piccola stazione radio, ormai in disuso da anni; le viene l’idea di riattivarla e diventare una DJ. Comincia a trasmettere d’impulso su una vecchia frequenza FM e le sue parole raggiungono il cuore di molte persone. Coinvolgerà nel progetto le sue amiche, nonché dei compaesani.