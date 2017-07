Ecco la nuova visual

Hi-Evolution 1

è la prima parte di una trilogia e arriverà in 107 cinema in Giappone il 16 settembre 2017. Il film sara' distribuito anche a livello internazionale e come molti di voi sapranno già c'è un forte interessamento da parte di Dynit.



La seconda e la terza parte seguiranno successivamente nel 2018 e nel 2019.

12 anni dalla fine di Eureka Seven , ritorna con il tanto atteso sequel della storia di Renton ed Eureka : la nuova trilogia si intitolerà Eureka Seven: Hi-Evolution La theme song sara' "Glory Days" e sarà cantata dal cantautore Hiroya Ozaki, e sarà presente nel trailer del primo film della trilogia.Hiroya Ozaki, figlio del leggendario Yutaka Ozaki, morto nel 1992, ha rilasciato il suo primo singolo digitale, Hajimari no Machi, nel 2016.Da allora ha guadagnato sempre più popolarità ed ha rilasciato il primo singolo, Let Freedom Ring.ecco il primo promo del primo film in cui si può ascoltare anche la theme song