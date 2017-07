I progetti saranno

Il numero 32 di Weekly Shonen Jump di quest'anno, in uscita il 15 luglio, anticiperà i 10 progetti che saranno trattati nel 33° numero, per celebrare il 20° anniversario dell'opera di Eiichiro Oda Una copertina illustrata che omaggerà la copertina della prima pubblicazione di One Piece del 22 luglio 1997 (quella sottostante);L'interno della copertina conterrà uno speciale messaggio ad opera di Oda;La pagina iniziale sarà un poster;Un allegato speciale che vedrà la ciurma di Rufy contro i combattenti più forti del Nuovo Mondo;Un progetto nuovo dove i fan andranno alla ricerca dei cappelli di paglia;Un progetto di partecipazione dove i lettori "appaiono" con Rufy;Una collaborazione fra One Piece e il progetto "School of Jump";Informazioni sulla sorpresa che si svolgerà il 22 luglio per il 20° anniversario di One Piece;Su Toriko , ad opera di Mitsutoshi Shimabukuro comparirà una storia di 15 pagine in onore di Oda;Un capitolo di 6 pagine sullo spin-off One Piece Party di Ei Andō;La Shueisha ha suggerito più volte che il giorno dell'anniversario, il 22 luglio, succederà qualcosa...Il 26 agosto inoltre uscirà un nuovo speciale della durata di due ore, dal titolo One Piece Episode of East Blue : verranno trattate alcune delle primissime scene della serie anime!In aggiunta, ci saranno tre uscite speciali interamente dedicate a One Piece: nel primo numero ci saranno un'intervista ad Eiichiro Oda e una storia manga ad opera sua, una serie di illustrazioni, alcune informazioni storiche sulla vita dei pirati, una ricetta, consigli di bellezza di Nami , un manga su Oda ad opera di Haruto Ikezawa e molto altro.Verrà ripubblicato il numero di Shonen Jump con la prima apparizione di One Piece per celebrare il 50° anniversario della rivista.Sono tantissime le iniziative che circondano il 20° anniversario, ce n'è davvero per tutti i gusti!