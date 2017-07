26 luglio

Nike, un ragazzo del Villaggio Boering, viene inviato suo malgrado a combattere il Re Diavolo dai suoi genitori, in seguito alla richiesta del re di potenziali Eroi. Come da tradizione del villaggio si reca in visita a una vecchia maga, da cui riceve l'incarico di badare a una giovane ragazza, Kukuri, in grado di usare la misteriosa magia Guru Guru. Secondo l'anziana donna, Kukuri è l'ultima rimasta del clan Migu Migu, possessori di Guru Guru, ed era in attesa dell'arrivo di un Eroe. Sarà un viaggio pieno di risate e, occasionalmente, di lacrime.

E' online il lungo video musicale (oltre quattro minuti) per il quarto singolo del duo Pop giapponese degli ORESAMA , formato dalla cantautrice PON e dal chitarrista e compositore Hideya Kojima. Il brano dal titolo "Trip Trip Trip", che fa da opening alla nuova serie animata di Guru Guru - Il Girotondo della Magia di Hiroyuki Eto , sarà pubblicato in Giappone ilNel video si fondono fantasia e realtà in "un viaggio al cardiopalma per incontrare qualcuno di cui ancora non si sa nulla" accompagnato dalle illustrazioni di Utomaru , che collabora con il duo di musicisti fin dal loro debutto, nel 2014.L'anime, disponibile in simulcast su Crunchyroll con sottotitoli in Italiano dal 11 luglio, riprende dal primo capitolo del manga demenziale di Eto, con Kukuri Nike che si incontrano per la prima volta:Nella gallery le illustrazioni per il CD del singolo in uscita direttamente dal profilo Twitter degli ORESAMA.