Direttamente dal sito Gazzetta Store , le caratteristiche dell'edizione da edicola dei DVD di Devilman in collaborazione con

Devilman ti aspetta in edicola con tutti i 39 episodi tratti dal manga di Go Nagai che racconta le avventure di Akira Fudo. Un ragazzo che sull’Himalaya viene posseduto dal più potente guerriero della stirpe delle tenebre, il terribile Devilman. Un demone malvagio e spietato che dovrebbe seminare il Caos nel “Mondo degli Umani” ma che finirà, per amore, a lottare contro la sua stesse stirpe, pur di difendere la Terra.



La collana è composta da 8 DVD

In fase di pagamento si potrà scegliere la modalità di spedizione preferita:

STANDARD al termine dell'opera

PREMIUM a blocchi in base al calendario di pubblicazione:

- Blocco 1/2: uscite 1 - 4

Disponibile dal 15/08/2017

- Blocco 2/2: uscite 5 - 8