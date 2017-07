La leggendaria serie Tatsunoko Mach Go Go Go, alias Speed Racer o Superauto Mach 5, ha ispirato innumerevoli anime e il film del 2008 delle sorelle Wachowsky. Per la prima volta in Italia il manga originale, la sfida tra il giovane pilota Go e i migliori (o i più scorretti) piloti del mondo sulle piste più folli e rischiose! Manovre spericolate, complotti e marchingegni strabilianti nel manga che ha stupito i lettori per il design elegante e preciso delle automobili. Due volumi (arricchiti da interviste e sketch per un tuffo nella storia Tatunoko) da non perdere, raccolti qui in un cofanetto da collezione!

Opera: Mach Go Go Go

Editore: JPOP

Nazionalità: Italia

JPOPItalia Data pubblicazione: 21/06/2017

Prezzo: 30,00 €



