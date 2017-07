All’interno della 34° edizione annuale di Weekly Shonen Jump , rivista edita dalla Shueisha , è stato annunciato che Silver Spoon , manga di Hiromu Arakawa , entrerà in pausa a partire dall’edizione successiva in vendita il 26 luglio. La notizia chiaramente stranisce dato che il manga dell’amatissima madre di Fullmetal Alchemist era appena tornato da una pausa lunga quasi un anno. Non è stato confermato quando il manga tornerà.Il manga è apparso per la prima volta nel 2011, ma a causa di problemi familiari dell'autrice è stato interrotto più volte: l' ultima pausa del 2016 ha coperto il periodo da gennaio ad agosto. Il 31 agosto era apparso nuovamente sulla rivista riprendendo con il capitolo 117, ma si era nuovamente interrotto dopo soli 4 capitoli.ha vinto nel 2013 il 58° Shogakukan Manga Award nella categoria shounen.Nel giugno 2015, in concomitanza con l’uscita del 13° volume (tutt’ora l’ultimo uscito), l’autrice aveva svelato che la storia avrebbe raggiunto al più presto proprio climax; peccato che subito dopo sono iniziate le continue pause.Lo scorso 18 aprile tra le pagine di Febri, rivista edita dall’ Ichijinsha , la mangaka aveva chiarito che i suoi piani erano di farci vivere molto dettagliatamente il primo anno di Hachiken all’Istituto Tecnico Agrario, per poi passare al secondo anno e mostrare il terzo solo brevemente; infine sarebbe passata col mostrare i protagonisti dopo il diploma, pare che l’autrice abbia difatti confermato che già stava lavorando allo storyboard proprio di quest’ultima parte.Ricordiamo che il manga in Italia è distribuito dalla Panini